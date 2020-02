Fraudes y coyotaje, temas pendientes en el Registro Público de la Propiedad

Mucha atención deben tener tanto el gobierno local como el federal para cuidar los trabajos que se realizan en el Registro Público de la propiedad que dirige la maestra Benita Hernández Cerón, toda vez que las acciones del Registro siempre han estado en tela de juicio, pues el “coyotaje” que se practica en este inmueble no es nuevo y afecta seriamente los trámites que se realizan en dicha dependiencia, donde, supuestamente no debe haber corrupción ni fraudes, y el actuar de estas personas, sin freno alguno, dan opción de arrebatar sus propiedades a varios legítimos dueños, quienes a veces sin saberlo, por las prácticas fraudulentas que se llevan a cabo por el contubernio y la complicidad de trabajadores, ex trabajadores, notarios, supuestos licenciados y demás personajes, se quedan sin las propiedades que tanto trabajo les costó obtener.

La problemática del coyotaje y la corrupción ha aquejado por años al Registro debido a la enorme cantidad de trámites que se desahogan en la dependencia, así como a la colusión entre funcionarios.

De acuerdo con los lineamientos del RPPyC, sus tareas consisten en operar y administrar los servicios públicos registrales en materia inmobiliaria, mobiliaria, personas morales y comercio en la Ciudad de México, en los términos que señala el Reglamento del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México y las demás disposiciones que así lo determinen.

Recibir, calificar e inscribir los documentos que consignan los actos jurídicos que, conforme a las Leyes y demás disposiciones reglamentarias.

III. Proporcionar al público los servicios de consulta de los asientos registrales, así como los documentos relacionados que obran en el archivo del Registro Público, mediante la expedición de las constancias, informes y copias respectivas.

Dirigir y desarrollar el Sistema de Informática de la Institución e instrumentar las normas, procedimientos y requisitos, para la integración, procesamiento, empleo y custodia de la información registral. Promover métodos y acciones de modernización, simplificación y desconcentración administrativa del Sistema Registral de su competencia. Participar en las actividades tendientes a la inscripción de predios no incorporados al sistema registral, e instrumentar los procedimientos administrativos que para ese fin le señalan las leyes, en colaboración con las instituciones públicas relacionadas con la materia.

VII. Colaborar con las autoridades registrales de las Entidades Federativas en la integración de sistemas y procedimientos registrales.

VIII. Establecer los sistemas de actualización, preservación y restauración de los acervos registrales y protegerlos de cualquier contingencia.

Establecer las normas, políticas, procedimientos, dispositivos y formatos que regulen los servicios registrales. Emitir y divulgar los criterios y lineamientos técnico y administrativos que rijan las funciones del registro público; y XI. Participar en los congresos, seminarios y demás eventos a nivel nacional e internacional en materia registral.

Es por ello que las tareas son muy extensas y se presta a que por lo tardado que a veces resulta obtener documentos o constancias y esto da pie a la labor del “coyote”.

Y es que por ejemplo, si usted desea una Constancia Antecedentes Registrales de un Folio o Partida de Libro, además de llenar el formato y realizar el pago, de acuerdo con la página de trámites de la CDMX, el tiempo de respuesta para su búsqueda es de 40 días hábiles, es decir, dos meses. Considerando que no se atraviese ningún día festivo, porque sí no, pues váyale sumando días.

Varias personas se han quejado porque les han realizado falsificación de documentos, sobre todo en cuanto a cuando existen trámites por juicios.

También la complicidad con notarios públicos favorece los fraudes para quienes desean inscribir inmuebles ante el Registro Público de la Propiedad.

También se pide atención de la directora jurídica Luz Griselda Enríquez López pues de acuerdo con cifras oficiales, el fraude inmobiliario ha aumentado y hay personas a quienes les han entregado documentos falsos de propiedad y se ha llegado a conocer que en varias ocasiones estos fraudes son realilzados por ex empleados del sistema.

Existe la propuesta de Gabriel Moya Alessio Robles de la Secretaría de Gobernación, en el sentido que se deben homologar registros públicos de la propiedad y catastro para dar certeza jurídica en los trámites relacionados con el patrimonio, pues eso permitirá información precisa de títulos de propiedad y consideró que se requiere el uso de cédulas, revisar el tema de sanciones por incumplimiento, la representatividad, buscar acuerdos, registros a nivel nacional con transparencia, mejorar procesos, fortalecer registros, e interoperatividad de sistemas.

José Antonio Portilla Balmori, vicepresidente del Colegio Nacional del Notariado también destacó la necesidad de homologar registros y catastros, identificar inmuebles, pues al hacerlo, el crédito fluye más fácil y los inmuebles son más fáciles de identificar.

Mientras que Andrés Hoffman Palomar, presidente del Colegio de Notarios del estado de México, dijo que aspiran a tener una sola referencia con la cual ubicar a un inmueble, pues ayudaría a subsanar vicios, falta de regularidad de la tenencia de la tierra, acotar campos que podrían ser amplios para la corrupción y homologar los 125 municipios en el registro público.